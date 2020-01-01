Link.ac - сервис сокращения ссылок. Гламурный ссылка сократитель.
Наверняка вы задумывались - как сократить ссылку? Как поделиться с друзьями короткой ссылкой, чтобы им не пришлось все перепечатывать? Используя Link.ac вам больше не придется об этом задумываться. Вы просто копируете вашу длинную ссылку и получаете короткую. Сжатая или короткая ссылка удобна, ее легко запомнить. Вы также можете сами дать имя своей короткой ссылке и вы никогда ее уже не забудете. И что не менее важно, короткой ссылкой очень удобно поделиться в Twitter, Facebook или ВКонтакте. Сократи ссылку, будь модным!
А еще мы предоставим Вам QR-код ссылки, что позволит Вам легко передавать ее для мобильных устройств, или встроить его в сообщение.
Пример:
Ваша ссылка http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=rian.com.ua%2Fpolitics%2F20121003%2F335991756.html&lang=ru&lr=143
Сокращенная ссылка https://link.ac/g
Ваша ссылка http://президент.рф/поручения/16385
Сокращенная ссылка https://link.ac/h
Для зарегистрированных пользователей доступно написание своего адреса ссылок, так-же есть подробная статистика по переходам по каждой ссылке (IP-адрес/Рефер/Браузер/ОС/Страна).
Для профи существует система API, которая поможет вам сделать легче работу с нашим сервисом.