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API

Удаленное использование сервиса коротких ссылок:

Для использования API необходимо отправить GET-запрос на адрес http://link.ac/

Необходимые параметры:
   key=ваш API-ключ

И один из дополнительных параметров на выбор:
   url=адрес сайта
   unurl=Короткая ссылка
   stats
   stat=id ссылки

Например:
http://link.ac/?key=123456&url=http://yandex.ru/ - Сокращение ссылки
http://link.ac/?key=123456&unurl=http://link.ac/1 - Получение полной ссылки по короткой
http://link.ac/?key=123456&stats - Статистика по своим ссылкам
http://link.ac/?key=123456&stat=1 - Статистика по ссылке с id=1

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Простой сокращатель ссылок для генерации коротких и красивых адресов


Введите адрес который нужно укоротить:

Укоротить
Для ввода своего наименования ссылки авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Link.ac - сервис сокращения ссылок. Гламурный ссылка сократитель.


Наверняка вы задумывались - как сократить ссылку? Как поделиться с друзьями короткой ссылкой, чтобы им не пришлось все перепечатывать? Используя Link.ac вам больше не придется об этом задумываться. Вы просто копируете вашу длинную ссылку и получаете короткую. Сжатая или короткая ссылка удобна, ее легко запомнить. Вы также можете сами дать имя своей короткой ссылке и вы никогда ее уже не забудете. И что не менее важно, короткой ссылкой очень удобно поделиться в Twitter, Facebook или ВКонтакте. Сократи ссылку, будь модным!

А еще мы предоставим Вам QR-код ссылки, что позволит Вам легко передавать ее для мобильных устройств, или встроить его в сообщение.

Пример:
Ваша ссылка http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=rian.com.ua%2Fpolitics%2F20121003%2F335991756.html&lang=ru&lr=143
Сокращенная ссылка https://link.ac/g

Ваша ссылка http://президент.рф/поручения/16385
Сокращенная ссылка https://link.ac/h

Для зарегистрированных пользователей доступно написание своего адреса ссылок, так-же есть подробная статистика по переходам по каждой ссылке (IP-адрес/Рефер/Браузер/ОС/Страна).
Для профи существует система API, которая поможет вам сделать легче работу с нашим сервисом.

Наши приложения:






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