Link.ac - сервис сокращения ссылок. Гламурный ссылка сократитель.

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Наверняка вы задумывались - как? Как поделиться с друзьями короткой ссылкой, чтобы им не пришлось все перепечатывать? Используя Link.ac вам больше не придется об этом задумываться. Вы просто копируете вашу длинную ссылку и получаете короткую. Сжатая илиудобна, ее легко запомнить. Вы также можете сами дать имя своейи вы никогда ее уже не забудете. И что не менее важно,очень удобно поделиться в Twitter, Facebook или ВКонтакте., будь модным!А еще мы предоставим Вам QR-код ссылки, что позволит Вам легко передавать ее для мобильных устройств, или встроить его в сообщение.Ваша ссылка http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=rian.com.ua%2Fpolitics%2F20121003%2F335991756.html&lang=ru&lr=143Сокращенная ссылка https://link.ac/gВаша ссылка http://президент.рф/поручения/16385Сокращенная ссылка https://link.ac/h